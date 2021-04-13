«Динамо» выразило соболезнования родным и близким Александра Ярдошвили

Московское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким главного врача клуба Александра Ярдошвили, который скончался сегодня утром на 67-м году жизни.

«Футбольный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним. Место прощания и дата похорон будут объявлены дополнительно», — сообщает пресс-служба «Динамо».

Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации, возглавлял профсоюз футбольных врачей РФС. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольном «Динамо». Первым клубом Ярдошвили был одесский «Черноморец».