Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила имя будущего главного тренера

Стало известно, кто станет новым главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии» после ухода Марко Розе в одноимённый клуб из Дортмунда.



Как сообщается на официальном сайте команды, следующим наставником будет Адольф Хюттер, в настоящее время возглавляющий «Айнтрахт». Специалист приступит к работе в летнее межсезонье. Его контракт рассчитан на три года.



Хюттер тренирует «Айнтрахт» с 2018 года. Под его руководством франкфуртская команда добралась до полуфинала Лиги Европы. Ранее Адольф возглавлял «Янг Бойз», «Ред Булл Зальцбург» и другие клубы в Австрии.



«Боруссия», набрав 40 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» (53) располагается на четвёртой строчке, замыкая зону Лиги чемпионов.