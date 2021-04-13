Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила имя будущего главного тренера
Стало известно, кто станет новым главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии» после ухода Марко Розе в одноимённый клуб из Дортмунда.
Как сообщается на официальном сайте команды, следующим наставником будет Адольф Хюттер, в настоящее время возглавляющий «Айнтрахт». Специалист приступит к работе в летнее межсезонье. Его контракт рассчитан на три года.
Хюттер тренирует «Айнтрахт» с 2018 года. Под его руководством франкфуртская команда добралась до полуфинала Лиги Европы. Ранее Адольф возглавлял «Янг Бойз», «Ред Булл Зальцбург» и другие клубы в Австрии.
«Боруссия», набрав 40 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» (53) располагается на четвёртой строчке, замыкая зону Лиги чемпионов.
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
14:25
-
14:13
-
14:08
-
13:55
-
13:41
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:55
-
11:37
-
11:27
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:44
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:12
-
09:52
-
09:48
-
09:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам