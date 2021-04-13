Златан Ибрагимович дисквалифицирован и оштрафован за инцидент с судьёй

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович понесёт наказание за поведение в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:1). Шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте, после того как что-то сказал судье Фабио Мареске.



Как сообщается на сайте Серии А, 39-летний футболист дисквалифицирован на одну встречу и оштрафован на € 5 тыс. за «оскорбительное высказывание в адрес арбитра, содержащее критику в неуважительной форме».



Таким образом, Ибрагимович не поможет «Милану» в следующем туре чемпионата Италии. Команде предстоит сыграть с «Дженоа». Матч состоится 18 апреля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.



Ранее сообщалось, что Златана могут оштрафовать за поход в ресторан во время локдауна.

Стало известно, что сказал Ибрагимович судье перед удалением в матче с «Пармой»