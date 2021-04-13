Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Порту». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Златан Ибрагимович дисквалифицирован и оштрафован за инцидент с судьёй

Златан Ибрагимович дисквалифицирован и оштрафован за инцидент с судьёй
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович понесёт наказание за поведение в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:1). Шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте, после того как что-то сказал судье Фабио Мареске.

Как сообщается на сайте Серии А, 39-летний футболист дисквалифицирован на одну встречу и оштрафован на € 5 тыс. за «оскорбительное высказывание в адрес арбитра, содержащее критику в неуважительной форме».

Таким образом, Ибрагимович не поможет «Милану» в следующем туре чемпионата Италии. Команде предстоит сыграть с «Дженоа». Матч состоится 18 апреля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.

Ранее сообщалось, что Златана могут оштрафовать за поход в ресторан во время локдауна.

Стало известно, что сказал Ибрагимович судье перед удалением в матче с «Пармой»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021