Экс-главе департамента судейства РФС Егорову поручили возродить клуб ПФЛ в Мордовии

Врио главы республики Мордовия Артём Здунов дал поручение экс-главе департамента судейства РФС, президенту федерации футбола Мордовии Александру Егорову возродить в регионе профессиональный футбольный клуб.
В сезоне-2021/2022 Мордовия будет представлена командой Профессиональной футбольной лиги. Основу клуба составят местные молодые воспитанники. Название клуба выберут болельщики путём интернет-голосования.
По словам Егорова, руководитель республики подтвердил, что мордовский футбол получит всеобъемлющую поддержку. «В Мордовии будет активно развиваться детско-юношеский футбол. Постепенно мы обязательно придём к тому, что костяк главной команды Мордовии будут составлять местные воспитанники. Наряду с этим перспективные таланты будут иметь шанс проявить себя в Юношеской футбольной лиге», — цитирует Егорова «Столица С».
Напомним, в июне 2020 года «Мордовия» не смогла получить лицензию для участия в ФНЛ и прекратила существование.
- 13 апреля 2021
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