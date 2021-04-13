Экс-главе департамента судейства РФС Егорову поручили возродить клуб ПФЛ в Мордовии

Врио главы республики Мордовия Артём Здунов дал поручение экс-главе департамента судейства РФС, президенту федерации футбола Мордовии Александру Егорову возродить в регионе профессиональный футбольный клуб.

В сезоне-2021/2022 Мордовия будет представлена командой Профессиональной футбольной лиги. Основу клуба составят местные молодые воспитанники. Название клуба выберут болельщики путём интернет-голосования.

По словам Егорова, руководитель республики подтвердил, что мордовский футбол получит всеобъемлющую поддержку. «В Мордовии будет активно развиваться детско-юношеский футбол. Постепенно мы обязательно придём к тому, что костяк главной команды Мордовии будут составлять местные воспитанники. Наряду с этим перспективные таланты будут иметь шанс проявить себя в Юношеской футбольной лиге», — цитирует Егорова «Столица С».

Напомним, в июне 2020 года «Мордовия» не смогла получить лицензию для участия в ФНЛ и прекратила существование.