Не увидевший гол Роналду арбитр исключён из бригады, которая будет работать на Евро-2020

Боковой судья Марио Дикс исключён из бригады нидерландских арбитров, которые будут обслуживать матчи предстоящего чемпионата Европы, сообщает EFE.



Напомним, Дикс работал на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Сербия — Португалия (2:2). На 3-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле. Именно Дикс сообщил главному арбитру Данни Маккели, что гола не было.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.