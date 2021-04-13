КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 200 тыс. рублей за неонацистскую символику на трибунах

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Зенита» за публичную демонстрацию нацистской символики болельщиками в матче 25-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).

«На трибуне «Зенита» был Кельтский крест и свастика коловрат. За публичную демонстрацию нацистской символики клуб оштрафован на 200 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) призвала РФС отреагировать на возвращение на трибуны неонацистских символов.

«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.