FARE призвала РФС отреагировать на неонацистские символы фанатов «Зенита»

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали возвращение неонацистских символов, а именно символов Кельтского креста, на фанатских трибунах санкт-петербургского «Зенита».

«FARE обеспокоена возвращением на трибуны неонацистских символов в виде Кельтского креста, продемонстрированного болельщиками «Зенита» и надеемся, что КДК РФС отреагирует в соответствии с дисциплинарным кодексом», — сообщили в пресс-службе организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Напомним, Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) также прокомментировала оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России.