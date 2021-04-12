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FARE призвала РФС отреагировать на неонацистские символы фанатов «Зенита»

FARE призвала РФС отреагировать на неонацистские символы фанатов «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали возвращение неонацистских символов, а именно символов Кельтского креста, на фанатских трибунах санкт-петербургского «Зенита».

«FARE обеспокоена возвращением на трибуны неонацистских символов в виде Кельтского креста, продемонстрированного болельщиками «Зенита» и надеемся, что КДК РФС отреагирует в соответствии с дисциплинарным кодексом», — сообщили в пресс-службе организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Напомним, Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) также прокомментировала оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России.

FARE: «Спартак» получал слишком мягкие санкции за оскорбления Гильерме фанатами
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