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«Спартак» наказан одним матчем без зрителей условно за расистские кричалки болельщиков

«Спартак» наказан одним матчем без зрителей условно за расистские кричалки болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решение комитета по факту расистских оскорблений, которые скандировали болельщики «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).

«В рапорте была запись, что болельщики «Спартака» скандировали оскорбления, связанные с расовой принадлежностью. Мы посмотрели и установили, что скандирования имели место быть. Это не первый случай, уже около четырёх лет эта история продолжается. Тут был гостевой матч, поэтому за оскорбление зрителями по расовой принадлежности штраф «Спартаку» 500 тысяч рублей и провести один матч без зрителей условно. Установить испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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