В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном назначении Тедеско в «Айнтрахт»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможном назначении наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера «Айнтрахта».
«Нам про это ничего не известно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее появилась информация, что Тедеско входит в список потенциальных кандидатов на пост наставника франкфуртского «Айнтрахта». Помимо Тедеско руководство «Айнтрахта» рассматривает кандидатуры Люсьена Фавра, Петера Боша, Ральфа Рангника, Джесса Марша, Штеффена Баумагрта и Жерардо Сеоане. Главный тренер «Спартака» является для франкфуртских «орлов» третьим приоритетом.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
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