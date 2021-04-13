Экс-президент «Локомотива»: наказание Гильерме — неадекватное, но он сам виноват
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать вратаря железнодорожников Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.
«Гильерме надо быть более сдержанным, но я считаю, что это чересчур строгое наказание. Маринато провоцировали с самого начала, и ему нужно было к судье обратиться, а уже потом что-то высказывать. А он сразу стал отвечать, показывать неприличные жесты и в итоге получил очень жёсткое наказание.
Два матча дисквалификации в самый ответственный момент — это неадекватно и неправильно. Хотя он сам виноват, нельзя было так себя вести. Он должен был подумать о последствиях», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
FARE — о дисквалификации Гильерме: решение РФС наказывает жертву расизма
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