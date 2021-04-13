FARE — о дисквалификации Гильерме: решение РФС наказывает жертву расизма

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.
«FARE очень разочарована дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнёт расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.
Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние пять лет, и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.
Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторение ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности», — сообщили в пресс-службе организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
- 13 апреля 2021
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