Гюндоган: у нас очень сильная команда, которая давно заслуживает выхода в полуфинал ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о важности преодоления барьера 1/4 финала Лиги чемпионов для «горожан».
«Мне очень важно, чтобы мы сделали следующий шаг и вышли в полуфинал. Дело не только в неудачах на стадии 1/4 финала в прошлых розыгрышах. У меня высокие ожидания от себя и своих товарищей по команде. Я знаю, что у нас очень сильная команда, которая заслуживает выхода в 1/2 финала. Мы должны были сделать это раньше, но нам всё время чего-то не хватало. Порой в дело вмешивались индивидуальные ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Было очень обидно», — цитирует немецкого полузащитника официальный сайт УЕФА.
Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 13 апреля 2021
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