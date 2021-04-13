Селюк предложил ввести в РПЛ квоту на темнокожих футболистов после скандала с Гильерме

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о скандале с участием Маринато Гильерме в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
«Чтобы приучить болельщиков и улучшить результаты на европейской арене, в каждом клубе должна быть обязательная квота на темнокожих, по аналогии с квотой на доморощенных футболистов. Глупо будет оскорблять чужого темнокожего, когда есть свой. Но мы наблюдаем ситуацию с Гильерме, когда в «Спартаке» играет темнокожий Промес, которому ничего не кричат. Поэтому я не вижу в этом расизма. Эти оскорбления — неприязнь, попытка повлиять на Гильерме психологически. И своей цели фанаты добились: основной голкипер главного конкурента за второе место получил дисквалификацию. Такое жёсткое наказание обусловлено другими вопросами по матчу к «Локомотиву». Возможно, оно стало частью совокупного решения.
В Европе от такого давно избавились: люди идут на стадион за футболом, выплескивать эмоции, а не оскорблять друг друга. Там все болельщики идентифицированы, совершивший нарушение будет определён и наказан. В России нужно идти по тому же пути — ужесточать наказания, вплоть до запрета на посещение стадионов», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Губаревым.
- 13 апреля 2021
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