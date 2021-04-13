Человек, похожий на начальника «Спартака», посетил судейскую перед матчем с «Локомотивом»

Скандалы вокруг матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0) не утихают. Так, начальника «Спартака» Василия Козловцева также заподозрили в посещении судейской комнаты на «РЖД Арене» перед матчем с «Локо».

На видеофрагменте из «твиттера» Sport24 видно, как человек, похожий на начальника «Спартака», заходит в судейскую перед матчем с «Локомотивом».

Напомним, согласно регламенту, представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.

Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром.