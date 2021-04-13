«Спартак» — о переносе «дела Сухины»: материалов гораздо больше, чем мы выкладываем

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о переносе заседания КДК РФС по «делу Сухины».

«Перенос заседания по Сухине? Мы ждём пятницы. До рассмотрения дела с нашей стороны неэтично это обсуждать. Все материалы, которые у нас есть, мы готовы предоставить. Единственный ли тот ролик, появившийся у нас в соцсетях? В соцсетях появился ролик «за кадром». Там представлена нарезка из того, что происходит во время матча, и там действующее лицо – не только Сухина, а всё, что происходило вокруг матча. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем, иначе это было бы скучно смотреть. Не один ли раз Сухина заходил в судейскую? Мы не будем это комментировать, подождём пятницу», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.