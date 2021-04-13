Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы колена, сообщает Firenze Viola.



По информации источника, сегодня, 13 апреля, форвард тренировался по индивидуальной программе.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трёх матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

«Фиорентина» в 30 матчах набрала 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021.