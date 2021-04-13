Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью может покинуть пост наставника «шпор» по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Rai Sport, руководители лондонского клуба уже рассматривают кандидатуры тренеров, которые могли бы сменить португальца. Приоритетным вариантом для «Тоттенхэма» является бывший главный тренер «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.



62-летний Сарри остаётся без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.



«Тоттенхэм», набрав в 31 матче 49 очков, идёт на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. «Шпоры» отстают от идущего на четвёртом месте «Вест Хэм Юнайтед» на шесть очков.

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