Моуринью: если тебе всё равно, если тебе пофиг, то это не по-мужски

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о психологии своей команды после последних матчей, в которых «шпоры» сначала уступили «Динамо Загреб» (0:3) и вылетели из Лиги Европы, а потом обыграли на выезде «Астон Виллу» (2:0) и сохранили шансы на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
«Любому тренеру нужно время, чтобы развить командный дух в коллективе. В наши дни тренерам нужно время, потому что изменить психологию молодых людей — непростая задача.
В матче с «Астон Виллой» мы одержали важную победу, но это была победа команды, которой было стыдно за произошедшее в ответном матче Лиги Европы с загребским «Динамо».
Если тебе всё равно, если тебе пофиг, то это не по-мужски. Стыд – это эмоциональная реакция мужчин, которая была у игроков, и я этим очень доволен», – приводит слова Моуринью The Guardian.
«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от чётвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка.
- 23 марта 2021
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