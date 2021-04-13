Илья Геркус: я однажды тоже заходил в судейскую

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус в ироничной форме прокомментировал скандал вокруг матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

«Я однажды тоже заходил в судейскую», — написал Геркус в своём «твиттере».

Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Напомним, согласно регламенту, представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.