Илья Геркус: я однажды тоже заходил в судейскую

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус в ироничной форме прокомментировал скандал вокруг матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
«Я однажды тоже заходил в судейскую», — написал Геркус в своём «твиттере».
Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.
Напомним, согласно регламенту, представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.
- 13 апреля 2021
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