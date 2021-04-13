Владельцы «Сент-Этьена» выставили клуб на продажу
Владельцы французского «Сент-Этьена» выставили клуб на продажу, информирует Get French Football News.
Руководители клуба Бернар Кайаццо и Ролан Ромейе, которые находятся во главе «Сент-Этьена» с 2004 года, объявили, что намерены покинуть президентские должности и продать активы клуба.
За время руководства Ромейе и Кайаццо «Сент-Этьен» выиграл лишь один трофей — Кубок французской лиги в сезоне-2012/2013.
В нынешнем сезоне «Сент-Этьен», набрав в 32 матчах 39 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидирует в чемпионате «Лилль» (69). На втором месте — «Пари Сен-Жермен» (66). Замыкает тройку «Монако» (65), в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин.
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