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Неймар: «ПСЖ» устранил европейских чемпионов

Неймар: «ПСЖ» устранил европейских чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) прокомментировал выход парижан в полуфинал турнира.

«Я счастлив, несмотря на поражение. Мы сражались с отличной командой, но мы тоже прекрасная команда, и в этом противостоянии мы это показали. Мы устранили европейских чемпионов. Цель выполнена, теперь мы в полуфинале. Нужно работать ещё больше, совершенствоваться и надеяться, что полуфинал сложится для нас благоприятно. Мы много общаемся друг с другом, мы действительно команда.

Что касается упущенных моментов, раньше я упускал меньше. Главное, что мы прошли дальше, и я очень этому рад. «ПСЖ» — отличная команда, и мы должны сосредоточиться на полуфинале», — приводит слова Неймара RMC Sport.

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