Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пулишич повторил достижение Месси в Лиге чемпионов, установленное в сезоне-2010/2011

Пулишич повторил достижение Месси в Лиге чемпионов, установленное в сезоне-2010/2011
Футбол / Лига чемпионов 0

Вчера, 13 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» встретился с «Порту». Встреча проходила на нейтральном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.

Как сообщает Goal, 22-летний американский вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич повторил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, установленный в сезоне-2010/2011. Пулишичу в матче с «Порту» удалось собрать на себе 11 фолов со стороны игроков португальского клуба.

Отметим, что именно Пулишич был признан лучшим игроком матча «Порту» — «Челси». В текущем сезоне он провёл 32 встречи за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче, но всё равно вышел в полуфинал ЛЧ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021