Пулишич повторил достижение Месси в Лиге чемпионов, установленное в сезоне-2010/2011
Вчера, 13 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» встретился с «Порту». Встреча проходила на нейтральном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.
Как сообщает Goal, 22-летний американский вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич повторил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, установленный в сезоне-2010/2011. Пулишичу в матче с «Порту» удалось собрать на себе 11 фолов со стороны игроков португальского клуба.
Отметим, что именно Пулишич был признан лучшим игроком матча «Порту» — «Челси». В текущем сезоне он провёл 32 встречи за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.
«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче, но всё равно вышел в полуфинал ЛЧ
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
07:10
-
06:55
-
06:46
-
06:05
-
03:58
-
03:41
-
03:20
-
02:47
-
02:25
-
01:59
-
01:32
-
01:19
-
00:50
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:23
-
00:15
-
00:00
- 13 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:24
-
23:18
-
23:14
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:56
-
21:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам