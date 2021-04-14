Пулишич повторил достижение Месси в Лиге чемпионов, установленное в сезоне-2010/2011

Вчера, 13 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» встретился с «Порту». Встреча проходила на нейтральном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.

Как сообщает Goal, 22-летний американский вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич повторил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, установленный в сезоне-2010/2011. Пулишичу в матче с «Порту» удалось собрать на себе 11 фолов со стороны игроков португальского клуба.

Отметим, что именно Пулишич был признан лучшим игроком матча «Порту» — «Челси». В текущем сезоне он провёл 32 встречи за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.