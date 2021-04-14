Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса подписал контракт с клубом из Нигерии

28-летний экс-форвард московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в чемпионате Нигерии за клуб «Кано Пилларс», воспитанником которого он и является. Об этом сообщается на официальном сайте нигерийского клуба.
Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Муса пребывал в статусе свободного агента после того, как в октябре покинул команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В зимнее трансферное окно Ахмед тренировался с «Вест Бромвич Альбион», но клуб решил не предлагать ему контракт по финансовым причинам.
Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер Сити», куда игрок перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с турецкими клубами, но переход так и не состоялся.
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