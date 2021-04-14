«Спартак» — лидер РПЛ по привлекаемости к матчам игроков младше 21 года

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о привлечённости клубами игроков младше 21 года. Расчёт производился в процентном соотношении минут на поле молодых игроков от общего количества игрового времени.



В топ-5 европейских лиг самые высокие показатели зафиксированы у дортмундской «Боруссии» (28,5%), за ней следуют сразу три клуба из Франции — «Ницца» (24,3%), «Монако» (24,1%) и «Реймс» (20,7%). В Англии выделяется «Вулверхэмптон» (16,2%), в Испании — «Барселона» (15%), а в Италии — «Верона» (11,7%). Существует сразу семь команд, не привлекших ни одного игрока младше 21 года, среди которых выделяется «Интер».

Самый высокий процент в рейтинге у латвийского клуба «Метта» (88%).

В России по этому показателю лидирует московский «Спартак» (14,1%), средний возраст игроков клуба которого составляет 24,6 лет. На втором месте — волгоградский «Ротор» (11,6%), замыкает тройку московский ЦСКА (10,3%). Отметим, что санкт-петербургский «Зенит» занял предпоследнее место в рейтинге, привлекая лишь 0,7% молодых футболистов и имея средний возраст состава 27,7 лет. Последнее место у «Урала» (0,4% и 28,3 лет).