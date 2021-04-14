Директор «Боруссии» Д оценил шансы команды пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил шансы команды пройти «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой встрече английский клуб на своём поле победил со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в Дортмунде сегодня, 14 апреля.

«Перед первой игрой в «Манчестере» я считал, что наши шансы — 10%. Теперь они гораздо выше. Я не знаю, насколько выше, но ситуация стала лучше, тем более мы знаем, что они уже трижды не смогли преодолеть 1/4 финала. Если мы забьём первыми, то мысль об этом может вновь появиться у них в головах.

Я отлично знаю Пепа Гвардиолу. Он один из лучших тренеров в мире. Но очевидно, что если ты тренируешь «Манчестер Сити», а клуб потратил так много денег, то они в Абу-Даби хотят выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Ватцке BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»