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Батуренко: пока мы с Сёминым по играм «Ротора» вообще не разговаривали

Батуренко: пока мы с Сёминым по играм «Ротора» вообще не разговаривали
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, обращается ли он за советами к бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину.

«Юрий Сёмин присутствовал на игре «Ротора» с ЦСКА, но я не видел его. Если надо будет, я, конечно, обращусь к нему (смеётся). Но пока мы по играм «Ротора» вообще не разговаривали. Юрий Палыч был на отдыхе, сейчас вернулся. Что вам ещё сказать? Когда надо, он всегда поможет», — цитируют Батуренко «Известия».

Напомним, 22 марта Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, вошёл в тренерский штаб «Ротора».

«Локомотив», набрав 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке. От 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в чемпионате, команду отделяют 12 очков.

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