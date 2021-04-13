Эджуке в матче с «Ротором» установил 4 личных рекорда

23-летний нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке отметился сразу несколькими личными статистическими достижениями в матче 25-го тура чемпионата России с волгоградским «Ротором» (2:0).
«Эджуке в матче с «Ротором» установил свои личные рекорды в РПЛ по попыткам обводок (19), успешным обводкам (8), общему числу единоборств (26) и выигранным единоборствам (12)», — сообщается в «Твиттере» OptaIvan.
В текущем сезоне Эджуке принял участие в 27 встречах за армейцев, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Нигериец стал игроком московского ЦСКА прошлым летом, перейдя из нидерландского «Херенвена» за € 11,5 млн.
ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.
- 13 апреля 2021
-
03:49
-
03:34
-
03:08
-
02:37
-
02:30
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:12
-
00:05
-
00:02
-
00:02
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:19
-
23:03
-
22:57
-
22:45
-
22:41
-
22:24
-
22:18
-
22:11
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:41
-
21:39