Эджуке в матче с «Ротором» установил 4 личных рекорда

23-летний нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке отметился сразу несколькими личными статистическими достижениями в матче 25-го тура чемпионата России с волгоградским «Ротором» (2:0).



«Эджуке в матче с «Ротором» установил свои личные рекорды в РПЛ по попыткам обводок (19), успешным обводкам (8), общему числу единоборств (26) и выигранным единоборствам (12)», — сообщается в «Твиттере» OptaIvan.



В текущем сезоне Эджуке принял участие в 27 встречах за армейцев, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Нигериец стал игроком московского ЦСКА прошлым летом, перейдя из нидерландского «Херенвена» за € 11,5 млн.



ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.

Эджуке — о победе ЦСКА в матче с «Ротором»: стараемся чётко следовать плану Олича