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Матч «Шахтёра» с киевским «Динамо» пройдёт без болельщиков

Матч «Шахтёра» с киевским «Динамо» пройдёт без болельщиков
Футбол / Прочие турниры 0

В Киеве продлят строгие противоэпидемиологические меры в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте городского совета. С соответствующим заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Изначально локдаун должен был продлиться до 9 апреля, однако затем его продлили до 16-го числа. Новые меры будут действовать до 30 апреля.

Таким образом, матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между «Шахтёром» и киевским «Динамо» пройдёт без зрителей. Встреча состоится 17 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Динамо», набрав 52 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» располагается строчкой ниже, отставая от принципиального соперника на семь очков.

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