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Василий Березуцкий: уверен, что однажды вернусь в ЦСКА

Василий Березуцкий: уверен, что однажды вернусь в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Тренер Василий Березуцкий, покинувший ЦСКА, обратился к клубу. Он продолжит карьеру в штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

«Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаёмся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.

Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»
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