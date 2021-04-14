Люк Шоу рассказал, кого считает лучшим левым защитником в истории

Футболист «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ответил на вопрос, кого он считает лучшим левым защитником в истории.

«Это очень сложный вопрос. Если взять период моего взросления, то я хотел стать таким игроком, как Эшли Коул. Я рос на его игре. Кроме того, я был его большим фанатом. Тогда я считал, что он лучший левый защитник. Думаю, он был одним из лучших фланговых игроков как в плане защиты, так и в нападении. Так что, я называю Эшли Коула», — приводит слова Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В Англии Эшли Коул выступал за «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Дерби Каунти».

В нынешнем сезоне Шоу провёл 27 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал пять результативных передач. «Манчестер Юнайтед» набрал в 31 матче 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков (у «МЮ» есть матч в запасе).

Видео гола Люка Шоу в ворота «Манчестер Сити»