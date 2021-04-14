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В «Аяксе» опровергли информацию об интересе к Кварацхелии

В «Аяксе» опровергли информацию об интересе к Кварацхелии
Футбол / РПЛ 0

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс опроверг информацию об интересе амстердамского клуба к полузащитнику казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

«Нет, это не так. «Аякс» не интересуется Кварацхелией. Ни о каких переговорах с «Рубином» речи нет», — приводит слова Овермарса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что в услугах Кварацхелии заинтересованы «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Наполи», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.

«Бавария» вслед за «Ювентусом» и «Миланом» заинтересовалась Кварацхелией
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