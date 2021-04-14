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Тухель ответил на обвинения в оскорблении главного тренера «Порту»

Тухель ответил на обвинения в оскорблении главного тренера «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию об оскорблении наставника «Порту» Сержиу Консейсау после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

Ранее появилась информация, что после финального свистка немецкий специалист подошёл к коллеге и нецензурно высказался в его адрес.

«Это был всего лишь небольшой спор между мной и тренером Консейсау. А потом все внезапно последовали за мной. Я думал, что этот инцидент между мной и тренером, но, очевидно, это не так. Никто никому не причинил вреда», — приводит слова Тухеля ESPN.

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Реал» — «Ливерпуль». В первом матче «сливочные» дома выиграли со счётом 3:1. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.

Томас Тухель оскорбил главного тренера «Порту» после матча Лиги чемпионов
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