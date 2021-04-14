Зинченко — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».
«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дахуд, Кнауфф, Беллингхэм, Ройс, Холанд.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Зинченко, Де Брёйне, Б. Силва, Марез.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хосе Санчес Мартинес.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д, которая состоялась 6 апреля в Манчестере (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 2:1.
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