Марко Ройс: следует признать, что «Манчестер Сити» сегодня сыграл умнее «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Мы были спокойны и очень хорошо смотрелись до пенальти. «Манчестер Сити» неподражаем в плане позиционной игры, они заставляли нас бегать за мячом. Было очень трудно отобрать у них мяч. «Сити» был лучше сегодня и сыграл умнее нас. Это следует признать», — приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.
Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «Пари Сен-Жермен», а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
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