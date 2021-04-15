Уле-Гуннар Сульшер объяснил, почему «МЮ» отпустил Джесси Лингарда в «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру полузащитника «красных дьяволов» Джесси Лингарда, который выступает за «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.
«После перехода Джесси великолепен. Мы могли поступить эгоистично и оставить его, так как у него всегда есть своя роль. Джесси — фантастический парень, он очень предан „Манчестер Юнайтед“, никогда не жаловался и не доставлял мне проблем. Он упорно работал и заслужил шанс играть больше, именно поэтому мы отпустили его в „Вест Хэм“. Он заслужил такую возможность за то, что всю жизнь делал для „Манчестер Юнайтед“.
Мы будем рады его возвращению. Надеюсь, Лингарда с его нынешней игрой и уверенностью в собственных силах возьмут на Евро. Надеюсь, он мощно проведёт концовку чемпионата», — цитирует Сульшера Goal.
В нынешнем сезоне АПЛ Джесси сыграл в девяти матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. На протяжении карьеры Лингард также играл в аренде за «Дерби», «Брайтон», «Бирмингем» и «Лестер».
Дубль Джесси Лингарда — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Лестер Сити»
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