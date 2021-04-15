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Игуаин: я идеально понимал Месси и Роналду. Они могли на меня положиться

Игуаин: я идеально понимал Месси и Роналду. Они могли на меня положиться
Футбол / Прочие турниры 0
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32-летний аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, известный по выступлениям за мадридский «Реал», «Ювентус», «Милан» и «Челси», ныне выступающий в MLS за «Интер Майами», рассказал об игре с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и соотечественником Лионелем Месси.

«В США футбол не является ориентиром. Давление ощущают спортсмены из других видов спорта. Тем не менее лига постоянно развивается. Болельщики и журналисты не осуждают меня за то, что я не забил. Я могу стоять в очереди в магазине и ощущать себя обычным человеком. Иногда я напоминаю себе, насколько это прекрасное ощущение. Именно это мне и было нужно.

Я идеально понимал Месси и Роналду. Я знал, чего они хотят. Они могли на меня положиться. Это два совершенно разных игрока, и я имел честь наслаждаться и учиться у них обоих», — цитирует Игуаина La Nacion.

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