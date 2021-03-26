Маркизио: Бензема был близок к переходу в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.
«Да, это правда — Бензема был близок к переходу в «Ювентус». Это было в тот год, когда команду тренировал Чиро Феррара (специалист возглавлял «бьянконери» с 2009 по 2010 год. — Прим. «Чемпионата»). Тогда у Карима не лучшим образом складывались дела в «Реале», и клубу нужно было выбрать, кого продать — его или Игуаина. В итоге оба остались в команде, а спустя несколько лет Гонсало ушёл в «Наполи».
Бензема в тот момент был действительно близок к «Ювентусу», но, к сожалению, переход не состоялся. Возможность трансфера определённо была», — цитирует Маркизио Football Italia со ссылкой на Cronache di Spogliatoio.
- 26 марта 2021
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