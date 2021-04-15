Каземиро: понимали, что у нас преимущество, но всё равно приехали в Ливерпуль за победой
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала (3:1, 0:0).
«Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но всё равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У «Ливерпуля» отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились.
В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура», — приводит слова Каземиро пресс-служба УЕФА.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с «Челси». Первый матч состоится в Мадриде. Ответная встреча пройдёт в Лондоне. За вторую путёвку в финал поборются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».
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