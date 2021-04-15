РФС утвердил мировое соглашение между «Краснодаром» и «Рубином» по делу Ивана Игнатьева

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза утвердилf мировое соглашение между «Краснодаром» и «Рубином» по делу о переходе нападающего Ивана Игнатьева.



«Утвердить мировое соглашение от 15 марта 2021 года, заключённое между ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар и ООО «ФК «Рубин» г. Казань по делу (по заявлению «Краснодара» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Игнатьева И.А.). Прекратить производство по делу по заявлению «Краснодара» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Игнатьева И.А на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 Регламента РФС по разрешению споров», — говорится в сообщении на сайте РФС.



Игнатьев перешёл из «Краснодара» в «Рубин» в декабре 2019 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола с пенальти и отдал 1 результативную передачу.

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