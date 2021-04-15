Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Первые матчи:
«Реал» — «Челси»: вторник, 27 апреля
«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»: среда, 28 апреля.
Ответные матчи:
«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»: вторник, 4 мая
«Челси» — «Реал»: среда, 5 мая.
Напомним, в четвертьфинале «Реал» переиграл «Ливерпуль» (3:1, 0:0), «Челси» прошёл «Порту» (2:0, 0:1), «ПСЖ» справился с действующим победителем турнира «Баварией» (3:2, 0:1), а «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Номинальным хозяином решающей встречи станет победитель пары «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
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