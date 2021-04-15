РФС оштрафовал «Уфу» за нецензурный пост про судью

«Уфа» наказана за нецензурный пост в «Твиттере» в адрес главного судьи матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) Евгения Кукуляка, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Комитет по этике принял решение оштрафовать клуб на 250 тыс. рублей за нарушение статьи об умалении чести, достоинства и деловой репутации.
Напомним, после спорного эпизода пресс-служба уфимцев написала: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» Впоследствии в клубе заявили, что сотрудник хотел написать фамилию арбитра, однако Т9 исправил её на ругательство. В дальнейшем стало известно, что руководство РФС обратилось в комитет по этике за оценкой действий «Уфы». «Чемпионат» сообщал, что инициатором обращения стал глава департамента судейства Виктор Кашшаи.
- 15 апреля 2021
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