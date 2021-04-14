Комиссия РФС подтвердила все решения арбитра в матче Кубка России «Ахмат» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные моменты матча 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Уфа» (1:0), который обслуживал арбитр Евгений Кукуляк.



Гости ранее обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи в четырёх эпизодах: неудаление Антона Швеца на 41-й минуте, неудаление Андрея Семёнова на 65-й минуте, невынесение второй жёлтой карточки Андрею Семёнову на 86-й минуте и неназначение пенальти на 90-й минуте.



«Судья правильно не удалил Швеца на 41-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требующее применения дисциплинарных санкций. При естественно выполненном прыжке вверх в попытке сыграть в верховой мяч, игрок инициирует случайный контакт с лицом находившегося рядом соперника, не используя при этом локоть как оружие для нанесения удара.



Судья правильно не удалил Семёнова на 65-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры футболистом «Ахмата» характеризуется отсутствием чрезмерной силы, чёткого направленного контакта ступни защитника с голенью нападающего и продавливающего движения ногой. Данная атака выполнена вскользь на умеренной скорости, что также не позволяет трактовать эпизод как угрозу безопасности оппонента.



Судья правильно не вынес вторую жёлтую карточку Семёнову на 86-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Ахмата» совершил подножку в отношении находившейся в воздухе ноги соперника в попытке сыграть в мяч. Движение боковой поверхностью голеностопного сустава в пятку игрока атакующей команды, укрывавшего в практически статичном положении своим телом мяч от оппонента, является обычным нарушением правил игры по неосторожности, не несущим какой-либо опасности для соперника.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 90-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Уфы» начинает падать в штрафной площади после лёгкого непродолжительного контакта с туловищем защитника, оттесняя его спиной и заваливаясь назад в попытке подстроиться под летящий мяч. В действиях защитника отсутствуют признаки задержки или подножки, которые могли бы стать первопричиной такого падения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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