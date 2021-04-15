Арбитр Федотов: не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отстранение судьи Сергея Лапочкина от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.
«Лапочкин приплыл. Думаю, в будущем могут взяться и за других судей – в Европе есть ещё наши судьи, которые тоже часто назначают пенальти в европейских матчах, и это не просто так. Что касается Лапочкина, то не зря его проверяли на полиграфе после матча «Спартака» и «Локо». Но кто за ним стоит, что его отмазали? Ввалить такой пенальти в ворота «Спартака» надо было умудриться.
В России его тогда поддержали. Но на самом деле всё идёт ещё со времён руководства Егорова: он тогда, не отсудив ни одного столичного дерби, получил звание лучшего арбитра. Лапочкин – его человек. Не было ли там мутных схем? Так что я вообще не удивлён, что его отстранили. Он раньше предлагал некоторым судьям заплатить СМИ, чтобы те их обеляли», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 апреля 2021
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