«Тоттенхэм» рассматривает Щенсны в качестве замены Льорису

«Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести нового голкипера в летнее трансферное окно, так как действующий вратарь команды Уго Льорис близок к смене клубной прописки.
Как информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере», руководство «Тоттенхэма» уже сделало запрос в туринский «Ювентус» по поводу доступности кандидатуры голкипера Войцеха Щенсны. «Старая синьора» готова отпустить поляка в случае приобретения Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана».
Льорис является уроженцем Ниццы и воспитанником академии одноимённого клуба. С 2005 по 2008 год он защищал цвета основной команды «Ниццы», проведя за это время в чемпионате Франции 72 матча. Летом 2008 года за € 8,5 млн он перешёл в «Лион», а уже оттуда 31 августа 2012 года за € 15 млн перебрался в «Тоттенхэм Хотспур», где и выступает по сей день.
- 15 апреля 2021
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