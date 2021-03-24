Уго Льорис уже ближайшим летом может вернуться во Францию

Руководство «Ниццы» надеется уговорить вратаря «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льориса вернуться на Родину уже ближайшим летом.



Как утверждает Daily Telegraph, боссы «орлят» хотят уговорить капитана «трёхцветных» вернуться в родной клуб и даже согласны заплатить определённую сумму «шпорам» за трансфер их основного голкипера. Важным фактором в переговорах называется то, что «Ницца» планирует предложить Льорису должность в клубе по окончании карьеры игрока.



Уго Льорис готов рассмотреть возможность ухода из лондонского клуба этим летом. Его контракт истекает 30 июня 2022 года, и, по слухам, «Тоттенхэм» уже начал поиски потенциального сменщика для француза.



Льорис является уроженцем города Ницца и воспитанником академии одноимённого клуба. С 2005 по 2008 год он защищал цвета основной команды «Ниццы», проведя за это время в чемпионате Франции 72 матча. Летом 2008 года за € 8,5 млн он перешёл в «Лион», а уже оттуда 31 августа 2012 года за € 15 млн перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», где и выступает по сей день.



«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от чётвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка.

«Тоттенхэм» хочет подписать вратаря «Лилля»