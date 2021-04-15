Лука Тони — о Дибале: он никогда не показывал, что он лидер

Победитель чемпионата мира Лука Тони поставил под сомнение требование Пауло Дибалы о повышении зарплаты, так как считает, что аргентинец никогда не показывал, что он лидер в «Ювентусе».
«Очевидно, что отсутствие лидерских качеств является главной проблемой. Если он действительно попросил у клуба € 14 — 15 млн. зарплаты в такой момент…
У этого парня большой потенциал, но он никогда не показывал, что он лидер «Юве». Не знаю, зависит ли это от присутствия Роналду», — приводит слова победителя чемпионата мира Tuttosport.
В этом сезоне Дибала боролся с травмами и всего 13 раз сыграл в Серии А, забив при этом 3 мяча и отдав две передачи. Ранее сообщалось, что Пауло Дибала и ещё два футболиста «Ювентуса» устроили вечеринку на 20 человек. Их отстранили от матчей и оштрафовали.
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