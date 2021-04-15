Лука Тони раскритиковал Криштиану Роналду, бросившего футболку на поле

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони подверг критике форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, бросившего футболку на поле после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:1), в котором ему не удалось забить.
«Роналду — очень важный игрок для «Ювентуса», он лучший бомбардир чемпионата, много забивает. Но его отношение к команде меня не впечатляет. Я вспоминаю времена, когда сам играл. Я был очень эгоистичным футболистом, но если мне не удавалось забить, я всё равно оставался на поле, чтобы порадоваться вместе с партнёрами. Я сдерживал разочарование внутри себя.
Вне зависимости от того, случайно ли так сделал Криштиану или нет, футболку обычно отдают, а не бросают. Великий чемпион должен быть примером», — приводит слова Тони Tuttosport.
- 15 апреля 2021
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