«Барселона» планирует приобрести игрока «Лейпцига» Ольмо

«Барселона» готовит предложение по полузащитнику немецкого «Лейпцига» Даниэлю Ольмо. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб хочет купить 22-летнего испанца в летнее трансферное окно и уже контактировал с представителями игрока. Известно, что в контракте футболиста с «Лейпцигом» прописана сумма отступных в размере € 80 млн. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 38 млн.
В нынешнем сезоне Ольмо провёл 40 матчей за «Лейпциг», забил пять голов и отдал 11 результативных передач. С 2015 по 2020 год Ольмо выступал за загребское «Динамо», испанец является воспитанником «Барселоны». Футболист призывается в сборную Испании с 2019 года.
В феврале СМИ сообщали о желании мадридского «Реала» приобрести Ольмо за € 30 млн.
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