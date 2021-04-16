Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В голосовании по итогам ответных матчей 1/4 финала главного еврокубкового турнира бразилец опередил полузащитников Кристиана Пулишича («Челси»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Каземиро («Реал»).
Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпинов «Реал» переиграл «Ливерпуль» (3:1, 0:0), «Челси» прошёл «Порту» (2:0, 0:1), «ПСЖ» справился с действующим победителем турнира «Баварией» (3:2, 0:1), а «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Номинальным хозяином решающей встречи станет победитель пары «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
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