Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.



В голосовании по итогам ответных матчей 1/4 финала главного еврокубкового турнира бразилец опередил полузащитников Кристиана Пулишича («Челси»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Каземиро («Реал»).



Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпинов «Реал» переиграл «Ливерпуль» (3:1, 0:0), «Челси» прошёл «Порту» (2:0, 0:1), «ПСЖ» справился с действующим победителем турнира «Баварией» (3:2, 0:1), а «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).



Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Номинальным хозяином решающей встречи станет победитель пары «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

«ПСЖ» сыграл намного лучше, чем в первом матче. Итоговая победа почти по делу Паредес – теневой герой матча.