«ПСЖ» сыграл намного лучше, чем в первом матче. Итоговая победа почти по делу

Как результат первого матча диктовал ход матча, так и количество травм у обеих команд диктовало выбор составов. Ханс-Дитер Флик выставил тот же состав, который заканчивал игру в Мюнхене. С Алабой рядом с Киммихом в опорной зоне (из-за травмы Горецки), с Боатенгом и Эрнандесом в центре защиты (из-за травмы Зюле) и Дэвисом слева (из-за смены позиции Эрнандеса). Ну и Шупо-Мотинг по-прежнему заменяет на острие Роберта Левандовского.

«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.

Маурисио Почеттино тоже выбрал состав, который напрашивался с учётом всех потерь. Отбывший дисквалификацию Паредес вернулся в опорную зону, а только-только восстановившиеся Верратти и Флоренци попали в запас. Вместо получившего травму Маркиньоса в центр защиты пришлось снова ставить Перейру. Именно защита с резервистами Дагба и Диалло и полузащитником Перейрой виделась ясным слабым местом команды.

С первых минут «Бавария» включила тот же режим, что и в прошлом матче: мощнейший высокий прессинг и позиционные атаки с фланга на фланг с последующими подачами. Но была и заметная разница с прошлым матчем.

В Мюнхене «ПСЖ» явно плыл под прессингом и постоянно терял мяч, контратаки проходили крайне редко, а позиционных атак практически не было. Поэтому давление «Баварии» было постоянным, а гости всё время были вжаты в штрафную – подачи в штрафную шли на конвейере, подбор оставался за хозяевами, моменты рождались не только из креативных действий, но и просто за счёт давления и близости к воротам. В Париже всё началось по-другому.

Даже под коллективным высоким прессингом «ПСЖ» не терялся: цеплялся за мяч, выходил из обороны через короткий пас и чаще доводил мяч до Неймара и Мбаппе. Огромная заслуга в этом принадлежит Паредесу. Аргентинец блестяще разбирался с давлением: разворачивался и делал рывки, сохранял мяч против нескольких соперников, раскидывал их финтами и отдавал сложные продвигающие передачи. В первые полчаса у него 94% точность паса, перехват и успешная обводка. Отобрать у него мяч можно было только фолом. Но его роль была ещё важнее, чем передают эти цифры.

Фото: Sebastien Muylaert/Getty Images

Без мяча Паредес высоко выдвигался и встречал Киммиха. Шестой номер – ключевая фигура у «Баварии» в распределении мяча, и он сохранил огромную вовлечённость в пасовую игру, но его влияние благодаря Паредесу снизилось. Хотя тут некоторых комплиментов заслуживает и Неймар (внезапно): он тоже несколько раз обозначал прессинг. Плюс весь матч мощнейше работал без мяча Ди Мария. Но на стартовом отрезке были важны именно своевременные выдвижения Паредеса, которые сбивали темп владения.

Все эти детали не выглядят радикально важными, но они оказали радикальное влияние на стиль игры. В первые полчаса в Мюнхене «Бавария» владела мячом 62% времени, а счёт по ударам был 12:2. Подавляющее преимущество, несмотря на аномальный нелогичный счёт. Но вот, что было в первые полчаса в Париже: 44%-56% по владению в пользу «Баварии» и 3:2 по ударам в пользу «ПСЖ». Колоссальная разница, тем более что удары мюнхенцев были дальними и неопасными, в то время как Неймар мог и должен был забивать дважды.

С классом Неймара и Мбаппе «ПСЖ» может превратить в гол почти каждую контратаку – вопрос в количестве. В первом матче их было 3-4 за 90 минут. Во втором – 5-6 только за первый тайм. «ПСЖ» разрывал «Баварию» быстрыми атаками. Но в плане реализации команды поменялись местами.

Всё невезение, которое в первом раунде было у мюнхенцев, теперь сконцентрировалось на Неймаре. Бразилец имел четыре момента до перерыва: попал в штангу и перекладину, дважды спас Нойер. А «Бавария» свой главный момент довела до гола.

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Гол гостей максимально обострил интригу, но было непонятно, что могут изменить тренеры. Возможности «Баварии» серьёзно ограничивали потери игроков, а «ПСЖ» просто очень хорошо играл. Обе команды продолжили делать то же самое. Только уже чуть помедленнее.

Безумный темп первого тайма не смогли поддержать обе команды. «Бавария» снизила интенсивность контрпрессинга, а «ПСЖ» стал реже разбегаться в контратаки. Во многом заслуга в этом принадлежит Эрнандесу: после перерыва он несколько раз блестяще навязал борьбу Мбаппе, а также своевременно перехватывал атаки ещё на чужой половине поля за счёт чтения игры.

В ход пошли тактические фолы. Судье пришлось показать два предупреждения в начале тайма. Ещё лучше падение интенсивности отражает количество ударов. До перерыва команды били каждые три с половиной минуты, после – каждые пять с половиной минут.

Медленная игра без моментов затянулась почти до самой концовки. В этом отрезке тренеры обменялись заменами. Почеттино выпустил Баккера вместо получившего травму Диалло, потом Кина на левый фланг атаки вместо Дракслера. Флик сделал одну замену (ему некого было выпускать): вместо молодого Дэвиса выпустил ещё более молодого Мусиалу. Алаба опустился на левый фланг обороны, а Мусиала занял его место в полузащите, только в гораздо более атакующей интерпретации. Он не оставался с Киммихом для розыгрыша, а шёл к линии штрафной и давал второй темп атаке.

Ближе к 80-й минуте игра снова раскрылась. «ПСЖ» провёл пару мощных контратак (Кин испортил одну ударом, во второй Ди Мария не обработал мяч), «Бавария» ответила ударом Сане, который здорово разобрался с Баккером и Кимпембе и чуть не попал в дальний угол.

На 85-й минуте Флик сделал ещё одну замену: Мартинес вышел вместо Шупо-Мотинга. Решение под навал: Мартинес великолепно играет головой, а «Бавария» в концовке заиграла достаточно примитивно, постоянно пытаясь загрузить мяч в штрафную. Только на этом отрезке гости наконец получили такое территориальное преимущество, которое у них было в первом матче. Владение мячом после 80-й минуты – 72% на 28% в пользу «Баварии», вся игра шла у ворот Наваса, гости сделали семь навесов (но был ещё опаснейший прострел Сане в добавленное время, который перехватил вратарь). И при этом лучший шанс получил «ПСЖ».

Мбаппе и Неймар убежали вдвоём против одного, Мбаппе выдержал паузу и покатил пас на Неймара – почти идеально, но Нойер прочитал эпизод и в последний момент выбил мяч (естественно, за пределами штрафной). «ПСЖ» не сильно не хватило реализации, с другой стороны, если вспомнить первый матч, то «Баварии» её не хватило ещё больше.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Локальное достижение парижан во втором тайме – им удалось замедлить игру и большую часть времени защищаться вдали от ворот. Только после 80-й минуты «Бавария» организовала навал, но и тот без явных моментов. Индивидуальные проходы Сане и Комана так и остались, по сути, единственным источником создания остроты у чужих ворот. Теневым героем матча стал Паредес, но и Ди Мария, и Гейе заслужили упоминания за игру без мяча. А к полуфиналу поправятся Верратти и Флоренци – «ПСЖ» должен стать сильнее.